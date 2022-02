La comunità Ucraina in Molise sotto shock: sconcerto e paura per i familiari sotto le bombe

La comunita' ucraina in Italia e in Molise si e' risvegliata sotto choc, spiazzata dalla notizia dell'offensiva russa ma determinata a sostenere la resistenza del proprio popolo, in alcuni casi persino tornando in patria a combattere. "Siamo sotto choc perche', anche se sapevamo cosa ci si puo' aspettare da Putin, fino all'ultimo speravamo che il buon senso potesse vincere", spiega Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione cristiana degli ucraini in Italia, intervistato dall'AGI. "Ora invece", ha osservato, "si rischia una catastrofe mondiale.

Purtroppo si sono verificate le peggiori previsioni. Siamo molto preoccupati. Bisogna aiutare bambini e donne che rischiano di finire sotto i bombardamenti non solo a Donbass ma in tutta l'Ucraina occidentale".In Molise gli ucraini presenti sono 496, distribuiti nelle due province. Nella provincia di Campobasso sono 372, nella provincia di Isernia sono 124. Nella provincia di Isernia la massima concentrazione ad Isernia con 65 presenze, poi Venafro con 18, e successivamente distribuiti in molti paesi con piccoli numeri. Nei nostri paesi non è raro incontrare persone di nazionalità ucraina, li conosciamo, lavorano al nostro fianco, sono nostri amici. . La preoccupazione e angoscia traspare dai loro volti, il pensiero rivolto ai genitori, familiari, figli rimasti nella loro terra. Tutto ciò e' veramente sconcertante