Noleggio con conducente e bus turistico, incontro a Palazzo Vitale

La situazione è peggiore di quella del lockdown, non ci sono clienti, pur stando fermi bisogna sostenere le spese fisse e ci sono complicazioni per le regole da rispettare. Per questi motivi si sentono abbandonate dal Governo nazionale le imprese del noleggio con conducente e dei bus turistici, i cui rappresentanti hanno incontrato, questa mattina, il presidente Toma e l’assessore Pallante.

In particolare, è stato posto l’accento su una norma che limita il trasporto a non più di quattro persone.

Il presidente Toma, nel condividere le doglianze esposte, ha annunciato l’imminente pubblicazione di un Avviso che darà ristoro anche alla categoria e ha assicurato, attraverso la Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni, di fare azione di pressing sul Governo affinché rimuova la norma penalizzante.