Isernia, località le Piane auto perde il controllo e si ribalta. Una persona ferita

Una autovettura, alle tre di stanotte 25/02/2022, ha perso il controllo

ribaltandosi in località le Piane, nel comune di Isernia. Due le persone a

bordo, una riuscita ad uscire dall'abitacolo da sola quasi illesa,

allertando i soccorsi. L'altra persona rimasta nell'auto, pur non

incastrata, è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Isernia con le cautele

del caso apponendo anche con un collare cervicale a scopo cautelativo.

Contemporaneamente altri Vigili del fuoco ponevano in sicurezza

l'autovettura alimentata a GPL.

La persona ferita è stata affidata alle cure del personale del 118.