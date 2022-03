Vincenzo Piccirilli, direttore della BCC Abruzzi e Molise filiale Castiglione MM , va in pensione. Gli auguri degli agnonesi e il saluto del direttore Generale

Vincenzo Piccirilli il Direttore della filiale della BCC Abruzzi e Molise di Castiglione Messer Marino oggi 1 marzo va in pensione. Il direttore orignario di Castiglione MM ha prestato servizio presso la filiale di Agnone per lunghissimi anni, circa 25. Persona e professionista da tutti stimato per la sua disponibilità, gentilezza e grande umanità. La comunità agnonese augura al direttore una felice pensione piena di divertimento e felicità.

Il Direttore Generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio De Marco oggi saluta Vincenzo Piccirilli con un bellissimo messaggio

“Carissimo Vincenzo,

è giunto anche per Te, dopo 36 anni di servizio, il momento di chiudere il capitolo dell’attività lavorativa e professionale. E’ arrivato il giorno della meritata pensione. Il Direttore Piccirillo ha prestato servizio pr molti anni ad Agnone, conosciuto da tutti e stimato per la sua gentilezza e grande umanità

Il tempo è passato velocemente dal momento in cui sei entrato a far parte della grande famiglia della “nostra” Cassa Rurale, nel 1998, allor quando la Cassa Rurale di Castiglione Messer Marino veniva incorporata nella Cassa Rurale di Atessa prendendo il nome di Banca di Credito Cooperativo Val di Sangro di Atessa e Castiglione Messer Marino.

Mi colpirono il Tuo entusiasmo e la Tua grande collaborazione quando venni a riorganizzare le filiali di Castiglione ed Agnone. Sei stato un punto fermo di riferimento.

Chiudi questo capitolo della Tua vita lavorativa con una certa malinconia, ma tranquillo per aver dedicato alla banca in tutti questi anni il meglio di Te stesso, per aver operato sempre con costanza, senza arrenderTi davanti alle difficoltà fino all’ultimo giorno di servizio.

Ti congedi, quindi, con la consapevolezza di aver svolto il Tuo lavoro con entusiasmo, determinazione, precisione, lealtà e soprattutto con senso di appartenenza.

Questi anni di attività lavorativa hanno contribuito ad accrescere la Tua professionalità e il Tuo impegno per lo sviluppo del territorio, in particolare “ l’area montana” - come la chiamiamo noi - e con essa la nostra cara “Cassa Rurale”, una banca antica, ma moderna, che coniuga il rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove e mutate esigenze della realtà contemporanea e che, grazie anche al Tuo contributo, oggi è diventata una realtà interregionale.

Sono tanti gli anni di lavoro trascorsi con una velocità incredibile, tante straordinarie esperienze vissute insieme.

Caro Vincenzo, ho avuto modo di conoscerti da vicino e di Te ho sempre apprezzato la grande sensibilità verso i più fragili, mettendo a disposizione la Tua esperienza e il Tuo coraggio in aiuto di chi aveva necessità di consigli e supporto.

Sei stato un collaboratore instancabile, onesto, affidabile, prudente, puntuale, rispettoso delle regole; sei stato un collaboratore GENTILE.

Carissimo Vincenzo, è arrivato il momento! Andare in pensione è un passaggio importante e pieno di significati. Ti auguro un futuro pieno di gioia e di serenità: goditi l’affetto delle persone care, pensa a divertirti, coltiva i Tuoi interessi e non dimenticare i Tuoi colleghi che resteranno al lavoro, sono certo che continuerai a tenerci nel Tuo cuore.

A noi, per contro, mancherà la Tua presenza, la Tua professionalità, la Tua vivacità ma, soprattutto, la Tua simpatia, espressa sempre con il sorriso.

Per concludere, a nome di tutta la Famiglia BCC, esprimo un sentito GRAZIE per quanto fatto e per come l’hai fatto, per noi e per il territorio.

Buona pensione Vincenzo.”

Fabrizio Di Marco

Direttore Generale

BCC Abruzzi e Molise