Emergenza neve. Prefettura attiva tutti gli interventi per una coordinata gestione dell’emergenza.

In considerazione delle precipitazioni nevose che, nella giornata odierna, hanno interessato il territorio provinciale, sono stati attivati, sin dalle prime ore del mattino, gli interventi volti a garantire una ottimale e coordinata gestione dell’emergenza.

Allo stato non risultano particolari criticità in atto.

I mezzi degli enti proprietari delle strade sono impegnati attivamente nello sgombero neve e le principali arterie stradali risultano percorribili con dispositivi antineve montati.

Particolare attenzione è stata riservata all’arteria di collegamento al nosocomio del Capoluogo, ai presidi delle Forze di polizia, agli istituti scolastici oggi aperti e ai luoghi di accesso ai servizi pubblici essenziali.

La situazione è attentamente e costantemente seguita.

Si raccomanda ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, di continuare ad usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e comunque di munirsi dei previsti dispositivi antineve.

Campobasso, 1° marzo 2022