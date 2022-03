Molise: Approvato il Piano pandemico influenzale

Recepito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)” e approvato il documento tecnico recante il “Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)” della Regione Molise, redatto dalla Direzione generale della Salute, in linea con il Piano nazionale: lo prevede il decreto n.10 del commissario ad acta, Donato Toma.

L’obiettivo generale del Piano pandemico influenzale è rafforzare la preparedness nella risposta ad una futura pandemia influenzale a livello nazionale e locale, in modo da: proteggere la popolazione, riducendo il più possibile il potenziale numero di casi e, quindi, di vittime della pandemia in Italia e nei cittadini italiani che vivono all’estero; tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nell’emergenza; ridurre l’impatto della pandemia influenzale sui servizi sanitari e sociali e assicurare il mantenimento dei servizi essenziali; preservare il funzionamento della società e le attività economiche.

L’obiettivo principale del Piano pandemico regionale è quello di programmare le attività in ottemperanza del Piano nazionale.

L’obiettivo generale può essere raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici: pianificare le attività in caso di pandemia influenzale; definire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello nazionale e regionale per l’attuazione delle misure previste dalla pianificazione e altre eventualmente decise; fornire strumenti per una pianificazione armonizzata regionale per definire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti a livello regionale e locale per l’attuazione delle misure previste dalla pianificazione nazionale e da esigenze specifiche del territorio di riferimento; sviluppare un ciclo di formazione, monitoraggio e aggiornamento continuo del piano per favorire l’implementazione dello stesso e monitorare l’efficienza degli interventi intrapresi.