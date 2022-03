Terzo settore, 362 mila euro per finanziamento progetti

La Giunta regionale del Molise ha deliberato di destinare € 362.274,00, derivanti da risorse statali assegnate alla Regione Molise con D.M. n.9/2021, al finanziamento di iniziative progettuali di rilevanza locale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore.

Le iniziative progettuali finanziabili dovranno perseguire gli obiettivi generali fissati dalle linee guida approvate con lo stesso decreto: porre fine ad ogni forma di povertà; promuovere un'agricoltura sostenibile; assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti; raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiora forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; ridurre le ineguaglianze; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore ad € 20.200,00, prevedendo l’attribuzione di un punteggio premiale per gli ETS che cofinanziano con una quota non inferiore al 5% del valore del progetto.

Sarà adottato un Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti.