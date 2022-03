Guerra in Ucraina, un abbraccio di solidarietà dal comune di Poggio Sannita: Al via la raccolta di beni di prima necessità

La macchina della solidarietà e dell’accoglienza dei Comuni italiani continua ad attrezzarsi per accogliere l’ondata di cittadini ucraini in fuga dalla guerra ed esprimere solidarietà con gesti concreti. Le iniziative in tal senso si moltiplicano di ora in ora. Subito dopo l’attacco all’Ucraina da parte dei russi il presidente dell’Anci Antonio Decaro è intervenuto per stigmatizzare l’intervento. A Decaro sono seguire le prese di posizione e le iniziative di moltissimi sindaci, di grandi e piccole città italiane.

Anche l'amministrazione comunale di Poggio Sannita oltre ad esporre sul palazzo comunale la bandiera ucraina, partecipa alla gara di solidarietà e organizza una raccolta di beni di prima necessità da inviare al popolo ucraino e ne definisce la modalità:

Punto di raccolta: Sede Comunale di Poggio Sannita: •

Beni da raccogliere: - Cibi a lunga conservazione; - Latte in polvere; - Medicinali di pronto soccorso; - Prodotti per l'igiene personale; - Coperte nuove o in ottime condizioni; - Pannolini - Indurnenti per bambini 0-3 anni nuovi o in ottime condizioni.

Durata iniziativa. da Lunedi 7 marzo 2022 fino a venerdi 11 marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

I cittadini di Poggio Sannita e dintorni, siamo certi, risponderanno con grande generosità alla iniziativa dell'Amministrazione comunale a favore del popolo ucraino.

I beni raccolti saranno consegnati alle strutture indicate dai protocolli internazionali al fine di garantire l'arrivo nelle strutture ricettive previste dalla normativa