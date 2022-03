La CGIL del Molise aderisce alla mobilitazione Europe for Peace che si terrà a Roma sabato 5 marzo

La CGIL del Molise continua la fase di mobilitazione contro la guerra Ucraina e aderisce alla mobilitazione Europe for Peace che si terrà a Roma il prossimo sabato 5 marzo. La manifestazione sarà conclusa dall’intervento del Segretario Generale Maurizio LANDINI.

La CGIL del Molise martedì primo marzo ha organizzato un’interessante e partecipata giornata di studio, riflessione e confronto presso l’Università del Molise e ha provato a contribuire alla comprensione della difficile fase che stiamo attraversando affidando ad autorevoli studiosi il compito di approfondimento della drammatica vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intero globo. In queste ore, attraverso i propri canali nazionali, la CGIL Molise è attivata per contribuire alla rete di solidarietà che si sta sviluppando in tutto il territorio.

Sabato 5 marzo partiranno autobus da Campobasso alla volta di Roma per garantire la presenza di attivisti molisani alla mobilitazione di Comitati, Associazioni e Organizzazioni pacifiste. Per informazioni è possibile rivolgersi presso le nostre sedi territoriali.

Il Segretario CGIL MOLISE

Paolo De Socio