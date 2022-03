La guerra in Ucraina e i malati che non possono essere curati. Appello della segretaria Aned a Toma

La Segretaria Aned Regione Abruzzo e Molise dott.ssa Marina Stoppani in una accorata lettera al presidente della regione Donato Toma , esprime tutta la sua preoccupazione nel merito dei 20mila pazienti dializzati presenti in Ucraina, che da più di una settimana non possono praticare la dialisi.

Ecco l'appello rivolto al presidente Toma:

"Pregiatissimo Presidente Dott. Toma

Le scrivo con grande apprensione nel merito della situazione Ucraina. Ci sono 20,000 dializzati e migliaia di trapiantati di cui nn se ne conoscono le sorti. Ci arrivano notizie di bombe, di guerre intestine, di tensioni politiche ma mai delle persone patologiche. Ho cercato in tutti i modi di contattare il Ministero degli Esteri e della Salute per chiedere lumi, ma è impossibile parlare anche solo con un usciere

Non capisco come un intera comunità possa essere rimasta fuori dal mondo perchè malata. Le notizie che ci arrivano, da persone fisiche sul posto, non sono confortanti: dializzati che non fanno terapia dialitica da oltre una settimana, trapiantati ai quali mancano i farmaci antirigetto, morti che nessuno annovererà mai tra le vittime di questa infamia mondiale.

Ho avuto una lunga chiacchierata con la Dott.ssa Calenda Assessore alle politiche sociali Molise e anche Lei mi esprimeva la Sua abnorme preoccupazione. Le chiedo: ha notizie di quanto stia facendo il Ministero per queste persone? Io dal mio canto ho attivato subito i canali per accogliere i dializzati che possono e riusciamo a far venire in Italia.. o in Europa. Dubito che in una situazione già così difficile queste persone possano sopravvivere ad una guerra tanto cruenta e priva di umanità.

La Regione Molise so che si sta muovendo nel merito del soccorso.. ma avete previsto la questione che le ho appena descritto? Intanto stiamo attivando un canale di trasporto pulman per arrivare ai confini delle zone di guerra nella speranza di poter riuscire a portare in salvo qualche paziente. Attendo notizie Presidente, mi pongo a completa disposizione per tutto ciò che Lei ritenesse opportuno. La saluto cordialmente speranzosa di un aiuto da parte Sua. Grazie e buon lavoro

Segretario Aned Regione Abruzzo e Molise dott.ssa Marina Stoppani"