Agnone: Tenda triage mai utilizzata e semi diroccata fa bella mostra di se nel cortile dell'ospedale Caracciolo

Oggi nella foto che ritrae il consigliere regionale del M5S Andrea Greco mentre rilascia alcune dichiarazioni inerenti le disattese promesse dei vertici regionali e della Asrem sull'apertura di un Day Surgery presso le camere operatorie del San FrancescioCaracciolo, prevista per i primi di gennaio 2022, oltre al consigliere, alle sue spalle faceva bella mostra di se una tenda Triage posizionata all'esterno dell'ospedale nei pressi del Primo soccorso circa due anni fa, all'inizio della pandemia da Covid 19.

Le tende Triage sono utilizzate per lo screening preliminare dei pazienti. Mirano a garantire che gli ospedali rimangano il più possibile liberi dal coronavirus". Le tende per il triage, allestite direttamente davanti agli ospedali, consentono di esaminare e registrare tutte le persone in arrivo. In questo modo coloro che manifestano sintomi compatibili con il coronavirus vengono trasferiti nelle strutture ospedaliere allestite allo scopo, mentre gli altri saranno indirizzati al reparto di primo soccorso.

In questo modo, le tende di Triage possono essere utilizzate per evitare che le persone infette entrino in ospedale senza controllo.

Le intenzioni sicuramente erano ai fini del contenimento della pandemia, ma da quanto si apprende , la tenda Triage non è stata utilizzata e adesso semi diroccata, e dopo due anni di inutile permanenza, fa bella mostra di se in quel luogo e ci si chiede perchè non viene rimossa . Uno spettacolo non certo apprezzabile da vedere, e rimanda una immagine di una struttura sanitaria decadente in via di definitiva chiusura. A ciò si aggiunge anche lo spreco di denaro pubblico. C'è da sottolineare anche che quella tenda posta su quel suolo in stato di emergenza, occupa quattro, dei cinque, posti riservati ai diversamente abili all'interno del cortile dell'ospedale