Isernia, convocazione Consiglio provinciale.Odg: Completamento della Fresilia in direzione Sprondasino

Convocazione del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale è convocato, in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta Pubblica, Straordinaria in prima convocazione, per il giorno Martedì 08-03-2022 alle ore 17:30, per discutere il seguente ordine del giorno:

N. Oggetto 1 Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno - Fondo Valle Fresilia - Completamento della Fresilia in direzione Sprondasino. Comunicazioni, discussione e provvedimenti.

Il Presidente

Avv. Alfredo Ricci

(documento firmato digitalmente)