8 marzo, Toma: pensiero a donne ucraine e a quante lottano per la libertà

"Quest’8 marzo lo dedichiamo, in particolare, alle donne ucraine, che stanno vivendo un dramma inaccettabile. La dignità, lo spirito di sacrificio, il patriottismo che hanno dimostrato al mondo intero da quando è iniziata l'invasione russa è esemplare.

Siamo dalla loro parte e, in generale, siamo dalla parte di tutte le donne che, in ogni angolo del pianeta, con abnegazione e coraggio, si battono per la libertà, contro ogni violenza e sopruso".

Così il presidente Toma in occasione della Giornata internazionale della donna.