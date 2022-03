Calenda: "Icone della resilienza, sono le donne lo strumento necessario alla pace, alla ripresa del paese, alla famiglia, alla vita"

L'Italia della ripresa. Il covid stava allentando la sua morta ma il suo passo è stato preso dall'orrore della crisi russa-ucraina e quindi dalla guerra. Due fasi rilevanti della nostra esistenza in una Europa guidata da tre donne, Ursula von der Leyen, Christina Lagarde e Roberta Matsola. Tre donne che hanno consolidato coesione e unanimità nella difesa di valori non soltanto politico istituzionali ma anche e soprattutto umani in un teatro di guerra che ha diviso le famiglie, spezzato vite umani, ucciso bambini, ferito mortalmente madri e padri.

Negli occhi delle donne, di quelle al potere o di quelle al fronte, o di quelle che attraversano il confine con i figli tra le braccia abbiamo letto terrore e paura, angoscia e inquietudini ma anche capacità di resilienza. Anche forza e prospettiva per un futuro da costruire. Ancora. Nonostante la guerra. Nonostante tutto. Perchè le donne sono capaci di resistenza e speranza insieme, basta osservare l'immagine, che in questi gironi ha commosso del mondo: un bimbo nato in un rifugio. E' il miracolo della speranza: una donna che dona la vita nonostante le bombe, la paura, lo sgomento, l'incertezza della vita. Lei dona la vita. E lo fa con amore. Amore incommensurabile di cui soltanto una donna è capace.

Ecco allora che penso alle donne sostenitrici della vita: Giustina Olha Holubert genetista, psicologa e suora, amica di Matilde Leonardi, neonatologa a Milano. Fondatrice, nel 2017, di un hospice pediatrico, che resta in Ucraina al servizio della fragilità per patologie genetiche. A quelle che rappresentano la scienza: cito Fabiola Gianotti direttrice del Cern e ancora Maria Chiara Carrozza che ne è presidente, prima donna nella storia dell’istituzione. Ma penso anche alle donne dello sport. Le Olimpiadi di Pechino 2022 non sono mai state così rappresentative del genere femminile: diciassette italiane medaglie oro, argento e bronzo. Una risposta di tenacia e capacità alla pari di altri. Donne che hanno raggiunto il loro traguardo non soltanto grazie al talento e alle competenze acquisite ma dimostrando che per vincere - nello sport come nella vita - occorrono cuore e sorrisi, abbracci e lacrime. Le donne. Ovunque e con risultati straordinari. Eppure una sfida per la democrazia è, ancora, la parità di genere.

Priorità assoluta dell’azione di governo del Presidente del Consiglio Mario Draghi, contro pregiudizi e stereotipi. Interventi su formazione, sostegno della natalità, per l’imprenditoria femminile, l’occupazione e la parità salariale. Rapidamente e consapevolmente le donne procedono in questo complesso cammino formale e culturale per non dover subire più alcuna discriminazione.

Ed è questa, anche quest'anno, l'altra difficile sfida che ci apprestiamo ad affrontare con la consapevolezza che è il tempo di sradicare logiche costruite su discutibili basi culturali e - come ha ricordato anche Papa Francesco - inserire "la donna al centro del sentire e dell’agire", rafforzarne il concetto di rispetto come madre e compagna, lavoratrice e professionista, consolidare l'insostituibilità del suo valore in ogni settore della vita istituzionale, professionale e sociale. L’augurio, il mio personale, è quello che il domani sia davvero un domani diverso. Immagino insieme uomini e donne, un cielo che scelga sempre di completarsi con l'altra sua metà e mai di farne a meno. Auguri donne.