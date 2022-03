Sanzioni sulle caldaie, Aida Romagnuolo: "finalmente le riduzioni"

Campobasso, 09.03.22 - Dopo tre anni di durissime battaglie in Consiglio regionale e numerosi incontri con i cittadini di diversi paesi molisani, finalmente, arriva la tanto attesa riduzione delle sanzioni sulle caldaie, questione che ha fatto penare tante famiglie e per la quale, sin dal 2019, si è sempre spesa, con mozione ed ordine del giorno, la consigliera a Palazzo D'Aimmo, Aida Romagnuolo.

"Questa era e resta una battaglia del buonsenso nella quale ho sempre creduto - ha ribadito Romagnuolo - è un risultato raggiunto non solo dalla sottoscritta, ma da tutti i cittadini molisani. Questa mattina, durante i lavori della seconda commissione abbiamo approvato una proposta di legge della Giunta Regionale, la numero 180. Con estrema urgenza il documento verrà portato in Consiglio Regionale per l'approvazione. Durante i lavori della seconda commissione presieduta da Michele Iorio ci siamo soffermati sull'articolo 26 inerente proprio le sanzioni ed è stato previsto di intervenire sul regime sanzionatorio prevedendo una spesa di 200 euro in caso di pagamento immediato. Inoltre - ha concluso Romagnuolo - per chi ha presentato memorie difensive o richieste alla Regione Molise, si valuteranno i casi singolarmente e quindi si prevederà anche in quel caso, a una riduzione della sanzione".