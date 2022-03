Consiglio provinciale monotematico sulla Fresilia: Agnone Identità e futuro: la Provincia di Isernia all'unanimità "Mantenere il finanziamento!"

Alla luce delle preoccupazioni createsi in seguito alla paventata ipotesi di definanziamento, da parte della Regione Molise, dell’intervento di completamento della Fondo Valle Fresilia in direzione Sprondasino, il consigliere Vincenzo Scarano, membro di maggioranza del Consiglio provinciale, consapevole dell’importanza strategica di tale arteria per lo sviluppo di tutto il territorio regionale ha, unitamente al consigliere Nicola Di Biase, chiesto ed ottenuto la possibilità di portare tempestivamente all’O.D.G., in un consiglio monotematico dedicato, la questione ad oggi insoluta, inerente al progetto di realizzazione della Fondo Valle Fresilia.

Raccogliendo l’istanza dei consiglieri Scarano e Di Biase, il Presidente Alfredo Ricci ha elaborato un testo che è stato prima concordato con i Consiglieri di maggioranza, quindi, con una pausa ad hoc nel corso consiglio provinciale, condiviso e approvato dalla minoranza. L’iniziativa di Scarano e Di Biase, pertanto, ha incontrato l’attenzione e la disponibilità anche degli altri consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, ed è stato il fattore decisivo che ha consentito l’elaborazione e la condivisione unanime di una delibera ufficiale, frutto della collaborazione tra le diverse forze in campo e riscontro oggettivo di una solidarietà politica generale, dimostrata senza esitazioni anche da personalità appartenenti a realtà territoriali molto diverse da quelle dei Comuni di Agnone e di Frosolone, cui vanno i più sentiti ringraziamenti degli stessi Consiglieri Scarano e Di Biase.

Il Consiglio Provinciale ha dato prova della propria compattezza, riconoscendo l’importanza strategica interregionale di un collegamento trasversale che, mettendo in comunicazione le due principali arterie regionali, la SS650 Fondo Valle Trigno e la SS647 Fondo Valle Biferno, permetterebbe di accorciare le distanze fra le aree più interne con i centri di Bojano e Campobasso, oltre a gettare le basi per una prospettiva tutt’altro che remota di riallacciamento con la SS 652 Fondo Valle Sangro e, di conseguenza, con la Zona Industriale di Atessa-Lanciano.

Nel testo della delibera trasmessa al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta stessa, al Presidente del Consiglio regionale e ai Consiglieri Regionali, si osservano, fra gli altri, le seguenti istanze: - di fare voti alla Regione Molise di non procedere al definanziamento dell’intervento, già attivato con delibera di Giunta Regionale n. 115/2019, e, comunque, di mantenere, senza soluzione di continuità, un finanziamento regionale adeguato, quanto a importo e tempi, che consenta la prosecuzione dell’iter realizzativo dell’intervento di completamento della Fresilia in direzione Sprondasino; - di fare voti alla Regione Molise affinché venga immediatamente avviato e rapidamente concluso, senza ulteriore dilazione, il procedimento di variante al PTPAAV-Area n.4 “Della Montagnola – Colle dell’Orso”, in modo da rendere sicuramente e immediatamente cantierabile l’intervento; - di fare voti alla Regione Molise di attivarsi, ove risulti necessario, per ottenere e concedere una proroga rispetto al termine ad oggi fissato al 31 dicembre 2022 per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante nell’ambito dell’intervento in questione; Testo integrale in calce. Agnone Identità e Futuro