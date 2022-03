Benzina e diesel: prezzi in aumento

Benzina e gasolio, prezzo ancora in aumento al distributore secondo le news di oggi. In base alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, in particolare, Ip ha aumentato di 5,5 centesimi al litro i prezzi della benzina e di 8,5 centesimi al litro quelli del gasolio.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti segnano: benzina self service a 2,117 euro/litro (+75 millesimi, compagnie 2,135, pompe bianche 2,074), diesel a 2,067 euro/litro (+107, compagnie 2,073, pompe bianche 2,051).

Benzina servito a 2,207 euro/litro (+61, compagnie 2,254, pompe bianche 2,117), diesel a 2,163 euro/litro (+96, compagnie 2,202, pompe bianche 2,090). Gpl servito a 0,870 euro/litro (+5, compagnie 0,877, pompe bianche 0,863), metano servito a 2,146 euro/kg (+122, compagnie 2,159, pompe bianche 2,13), Gnl 2,120 euro/kg (-16, compagnie 2,147 euro/kg, pompe bianche 2,097 euro/kg).

Quanto ai prezzi sui distributori presenti sulle autostrade: benzina self service 2,190 euro/litro (servito 2,378), gasolio self service 2,143 euro/litro (servito 2,333), Gpl 0,977 euro/litro, metano 2,421 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.