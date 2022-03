Il Questore di Isernia Dott. Vincenzo MacrÃ¬ in visita al comando dei vigili del fuoco

In data odierna, alle ore 10,00 circa, il Comandante Antonio Giangiobbe ha

ricevuto per una visita istituzionale, presso la sede del Comando, il

Questore di Isernia Dott. Vincenzo Macrì .

L’incontro, in un clima di cordialità, ha avuto inizio con un saluto da

parte del Questore al personale visitando i vari uffici della sede centrale

del Comando.

La visita si è conclusa con un impegno reciproco di una sempre più fattiva e

incisiva collaborazione da parte di entrambe le Istituzioni, finalizzata

alla risoluzione delle diverse criticità riscontrabili sul territorio,

collaborazione rafforzata ancor di più dalla attuale situazione che stiamo

vivendo noi tutti.