Solidarietà ai profughi ucraini: l'imprenditore Esterino Policella apre la RA Tavola Osca all'accoglienza gratuita

Oltre un milione e mezzo di persone, da quando – lo scorso 24 febbraio – la Russia ha invaso l’Ucraina, hanno già lasciato le loro case in cerca di rifugio in altri Paesi. La fuga in corso, sottolinea l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, è “la crisi di profughi più veloce in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”. Al 6 marzo, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Interno, in Italia sono arrivati 14.237 cittadini ucraini: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori

Le principali destinazioni, fa sapere sempre il Viminale, “risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già. Dagli ultimi dati in Molise al momento sono 66 i profughi ucraini presenti in provincia di Campobasso e ospitati presso privati cittadini, dei quali i primi 3 sono stati già trattati dall'ufficio immigrazione in quanto richiedenti protezione internazionale ovvero protezione temporanea. Tante continuano ad essere le richieste dei privati cittadini disposti ad accogliere gli ucraini che fuggono dalla guerra.

In Agnone sono già presenti alcuni profughi ospiti di famiglie private. A queste richieste si aggiunge anche quella dell'imprenditore Esterino Policella che avanza la richiesta per accogliere i profughi presso la casa di riposo Tavola Osca gestita dalla cooperativa Tre Stelle. L'imprenditore poggese ha dichiarato: “NeL mio piccolo voglio assolutamente aiutare queste persone, la struttura è pronta ad accogliere cinque di loro, chiedo agli enti preposti comune, prefettura, protezione civile, associazioni di indicare la strada per aprire la RA all'accoglienza gratuita delle persone ucraine che necessitano di un rifugio sicuro”