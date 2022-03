Condanna Rai per comportamento antisindacale, Fnsi: "Ora una nuova stagione di relazioni industriali"

"La sentenza di condanna della Rai per comportamento antisindacale, pronunciata dal giudice del lavoro di Roma, rende giustizia a chi, nella vicenda della cancellazione della terza edizione dei Tg regionali, ha sempre reclamato il rispetto delle regole. Con un provvedimento esemplare per chiarezza, il giudice accoglie i rilievi mossi a tutti i livelli dal sindacato dei giornalisti, che fin dal primo momento ha chiesto, nel rispetto della legge e del contratto di lavoro, un confronto preventivo con l'azienda. L'auspicio è che si faccia tesoro di questa sentenza per inaugurare una nuova stagione di relazioni industriali. Chiedere il rispetto delle procedure non significa opporsi alle riforme. Nessuno, in Rai come in altri contesti aziendali, è autorizzato a pensare che i necessari e ineludibili processi di innovazione possano avvenire a suon di inutili e controproducenti esibizioni muscolari e a prescindere da piani industriali che valorizzino il lavoro dei giornalisti e l'offerta informativa". Lo afferma, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana.