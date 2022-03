Concorso Provincia Campobasso per 14 assunzioni di diplomati e laureati, scade il 31 Marzo

La Provincia di Campobasso ha indetto quattro concorsi pubblici per nuove assunzioni di profili tecnici e amministrativi.

Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati e, le risorse selezionate, andranno a coprire 14 posti di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).

Sarà possibile presentare le domande di partecipazione fino al giorno 31 Marzo 2022. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato per i seguenti profili professionali:

n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili – Cat. C1;

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo Contabili – Cat. D1;

Titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche oppure laurea specialistica o magistrale o triennale nelle classi indicate nel bando, sotto allegato.

n. 5 Istruttori Direttivi Tecnici – Cat. D1;

Titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Architettura, Pianificazione territoriale urbanistica e ambiente, Urbanistica, Ingegneria Civile, Ingegneria edile Ingegneria edile – Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio oppure laurea specialistica o magistrale o triennale nelle classi indicate sul bando;

– possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione corrispondente al titolo di studio dichiarato.

n. 5 Istruttori Tecnici – Cat. C1;

Titolo di studio: Diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” oppure diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edilizia oppure titoli superiori considerati assorbenti.

REQUISITI

Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

idoneità psico-fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;

insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

aver effettuato il versamento di euro 10,33 a titolo di tassa di concorso quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.

SELEZIONE

Per esigenze di celerità della procedura si potrà fare ricorso a una preselezione, ove il numero di candidati superi il limite numerico di cinquanta.

Le procedure selettive, quindi, si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame – una scritta ed una orale – vertenti sugli argomenti indicati nei singoli bandi.

DOMANDE

I candidati interessati ai concorsi per le assunzioni presso la Provincia di Campobasso dovranno presentare le domande esclusivamente online (di seguito il link) entro il 31 Marzo 2022.

Alle domande sarà necessario allegare la seguente documentazione:

copia di un documento di identità personale in corso di validità;

ricevuta dell’attestazione di pagamento della tassa di concorso di euro 10,33.

L’elenco dei candidati ammessi ai concorsi, gli orari, le date, i luoghi e gli esiti dell’eventuale preselezione e delle prove d’esame, nonché ogni eventuale variazione della data o della sede di svolgimento di ciascuna delle prove e successive comunicazioni inerenti i concorsi, saranno resi pubblici all’albo pretorio e sul sito della Provincia nella sezione ‘Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.