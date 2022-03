Carabinieri Biodiversità di Isernia, selezione per 2 unità di personale

Avviamento a selezione di n. 01 unità di personale con profilo professionale di “Operatore qualificato per attività di divulgazione e di educazione ambientale” e di n. 01 “Muratore”, a tempo indeterminato, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta (legge n. 124/85), da impiegare presso il reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che con Determine Direttoriali nn. 08 e 09 del 17/03/2022 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato due Avvisi per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 di: - n. 01 unità di personale con profilo professionale di “Operatore qualificato per attività di divulgazione e di educazione ambientale”, a tempo indeterminato, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta (legge n. 124/85), da impiegare presso il reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia; - n. 01 unità di personale con profilo professionale di “Muratore”, a tempo indeterminato, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta (legge n. 124/85), da impiegare presso il reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.