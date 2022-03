Riaprono le Camere operatorie del San Francesco Caracciolo, dal 23 marzo parte il servizio di Day Surgery

Il risultato della day surgery arriva a seguito degli incontri intercorsi tra l’Amministrazione comunale, il dg Asrem Oreste Florenzano e il Commissario alla Sanità Donato Toma. Un risultato importante che non deve di certo essere visto come unico traguardo. Difatti, continueremo a lavorare affinché il Caracciolo possa tornare ad avere ulteriori servizi essenziali per soddisfare le necessità di un’Area Interna come la nostra. Anche in un momento difficile, in cui tutto appare scontato e già scritto, abbiamo il compito di non fermarci mai e batterci per quello che ci spetta. Alle parole, in materia di sanità come in ogni altra materia, vanno associati risvolti empirici, fatti. Ed è proprio questo il nostro modus operandi: lavorare silenziosamente, associando concretezza alle parole, affrontando e superando di volta in volta le problematiche che ci si pongono dinnanzi.