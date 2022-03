Telemedicina, primo passo verso cambiamento: approvate, le prime Linee dâ€™indirizzo operative per i servizi di telemedicina della Regione Molise

Sono state approvate, con Decreto del commissario ad acta, le prime Linee d’indirizzo operative per i servizi di telemedicina della Regione Molise. Il documento individua standard qualitativi, tecnologici e organizzativi uniformi a livello regionale, anche rispetto a quanto previsto dal Pnrr e da Agenas che identificano la telemedicina quale strumento per realizzare l’obiettivo della casa come primo luogo di cura attraverso la domiciliarità delle cure.

Un tassello preparatorio in vista delle risorse che il Pnrr destinerà al Molise per la telemedicina. Le linee operative puntano a disegnare una cornice regionale che armonizzi gli indirizzi e i modelli applicativi della telemedicina in Molise, presupposto all’interoperabilità e all’interconnessione dei servizi. In questo senso, la telemedicina non sostituisce la prestazione tradizionale, ma si pone come supporto per consentire una maggiore accessibilità e una più ampia equità delle cure.

Il Decreto fornisce indicazioni da adottare a livello regionale, sulla scorta di quelle nazionali, per l’erogazione di alcune prestazioni di telemedicina come la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza, la telerefertazione.

L’obiettivo è di strutturare un sistema regionale organico, i cui professionisti e cittadini abbiano l’opportunità accorciare le distanze, facilitando l’accesso alle prestazioni di prossimità soprattutto nelle zone interne della regione.

Diventa, dunque, sempre più centrale il ruolo che la Regione destina all’innovazione tecnologica per la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare in un territorio dalle peculiarità orografiche ed epidemiologiche come il Molise, con un alto tasso di patologie croniche.

Le linee d’indirizzo strategiche regionali convergono sugli obiettivi del Pnrr e delle indicazioni nazionali per garantire un’assistenza multidisciplinare e multiprofessionale, con il ricorso alla tecnologia e alle informazioni fornite dalla telemedicina e attraverso i servizi previsti dal Pnrr (Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali,) oltre che quelli già attivi in Molise.