BIT Milano, presentato stand Molise

Il carapace, simbolo della cultura protettiva e identitaria, e l’albero, emblema della sostenibilità ambientale, costituiscono i tratti essenziali del look dello stand del Molise che sarà presente alla Borsa internazionale del turismo di Milano, dal 10 a 12 aprile prossimi, con oltre settanta aziende e una quarantina di Comuni.

Questa mattina, nelle Sale espositive della Fondazione Molise Cultura, la presentazione alla stampa.

Il progetto ha come ente attuatore l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli che, già negli scorsi anni, ha organizzato la partecipazione all’evento milanese.

Il Molise, come ha sottolineato il presidente Toma nel suo intervento, si appresta a partecipare alla tre giorni con un approccio diverso rispetto al passato, frutto della consapevolezza di essere riusciti, in quasi quattro anni di lavoro, a riposizionare l’offerta turistica in ambito nazionale e internazionale. Lavoro che ha consentito di recuperare anni e anni di marginalità e di diventare competitivi. Ciò è stato reso possibile grazie alla valorizzazione delle caratteristiche di autenticità, genuinità, accoglienza del territorio e al consolidamento di una “destinazione Molise” riconoscibile, innovativa, sostenibile e attrattiva.

Insomma, il Molise è pronto ad accogliere i turisti e a offrire loro il suo patrimonio storico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.