Ecoforum – Presente e futuro dell’economia circolare in Molise

Ecoforum Molise, giunto alla quarta edizione, è l’evento organizzato annualmente da Legambiente in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e la Camera di Commercio del Molise. L’Edizione di quest’anno avrà come tema principale le politiche a supporto dello sviluppo dell’economia circolare, con testimonianze di livello nazionale e regionale.

Ecoforum avrà luogo il 22 marzo 2022 a Campobasso, presso l’Università degli Studi del Molise nell’aula “F. Modigliani” del II Edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis, a partire dalle 9,00. L’evento sarà strutturato in due parti. Nella prima parte si discuterà delle politiche a sostegno dell’economia circolare in Molise, mentre nella seconda i protagonisti saranno i Comuni Rifiuti Free dell’anno 2020, che saranno premiati al termine della manifestazione per il loro impegno volto alla riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dai propri cittadini.

Per accedere all’interno della sala è necessario avere con sé il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.