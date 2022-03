SanitÃ , inaugurato nuovo pronto soccorso ospedale di Atessa (CH)

ATESSA, 18 MAR - Presentati, nel corso di una cerimonia istituzionale, i nuovi investimenti effettuati e programmati nel Presidio ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Atessa (Chieti).

Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e gli assessori Nicoletta Verì e Nicola Campitelli.

Gli interventi, illustrati dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, riguardano realizzazione del Covid-Hospital (318.892 euro), adeguamento dei reparti di radiologia (157.948 euro) e riabilitazione (264.427 euro) e ristrutturazione del Pronto soccorso (237.573 euro), oggi con percorsi adeguati a gestire l'emergenza Covid-19.

Potenziato il servizio di gastroenterologia con la riqualificazione di locali destinati a ospitare una piastra ambulatoriale (300.000 euro). Acquistate nuove apparecchiature per la diagnostica (1.600.000 euro), grazie a imprenditori e artigiani del territorio, e programmati interventi per nuovi uffici amministrativi. L'ospedale ospiterà anche la "Casa della comunità", secondo il nuovo piano della rete territoriale regionale: l'investimento (fondi Pnrr) previsto dalla Regione è 1.410.000 euro. "Abbiamo rispettato gli impegni assunti due anni fa - ha detto Marsilio - C'erano tanta paura e preoccupazione, ma il lavoro svolto dalla nostra amministrazione regionale ha dimostrato che le scelte fatte erano giuste: interventi e ristrutturazioni programmate e finalizzate ad accogliere i malati di coronavirus consentono di lasciare in eredità un patrimonio importante per valorizzare e potenziare il Presidio di Atessa. Abbiamo mantenuto i conti in ordine, nonostante il Governo non abbia risarcito adeguatamente le Asl per le spese sostenute e rendicontate nell'emergenza Covid.

Ringrazio Schael per il lavoro svolto".

"Non solo viene presentata la riorganizzazione del presidio ospedaliero di Atessa, che non aveva futuro - ha detto l'assessore alla Salute Verì - ma la scelta di istituire la Casa della comunità consentirà agli utenti di ricevere un'assistenza completa e di prossimità". Campitelli ha ringraziato gli imprenditori che hanno donato oltre un milione di euro per acquistare le nuove apparecchiature di diagnostica. (ANSA).