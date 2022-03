Premio giornalistico Biscardi, riunione all'Odg con figlia

LARINO, 21 MAR - Riunione tecnica nella sede dell'Ordine dei giornalisti a Campobasso per l'organizzazione del Premio Giornalistico dedicato ad Aldo Biscardi, giornalista italiano, originario di Larino.

A prendere parte all'incontro la figlia, Antonella Biscardi e la cugina Valeria, figlia del senatore e fratello Luigi.

Nell'occasione si sono gettare le basi per un evento formativo in presenza, a Larino, ed una serie di attività dedicate al giornalista larinese scomparso l'8 ottobre del 2017 a Roma. "Un ringraziamento dell'Odg Molise per tutti i parters coinvolti nella serie di attività nel ricordo del collega scomparso" dichiara il Presidente dell'Odg Molise Vincenzo Cimino che ha preso parte alla riunione con le due cugine Biscardi insieme al vice presidente Cosimo Santimone.