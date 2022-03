Agricoltura, primi aiuti dal governo. Cavaliere: "Bene, ma serve piÃ¹ coraggio".

CAMPOBASSO. Prime e importanti misure del governo a sostegno dell'agricoltura in questo particolare momento di crisi dovuto al conflitto in Ucraina e alla crisi energetica e di materie prime.

Arrivano innanzitutto agevolazioni in termini di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti da utilizzare per le proprie attività, viene poi concessa la possibilità di rinegoziare i mutui agrari (fino a un periodo massimo di 25 anni) e di utilizzare le garanzie gratuite offerte da Ismea.

È inoltre previsto il finanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, con un incremento pari a 35 milioni di euro.

Infine, per promuovere l'economia circolare delle aziende e la diffusione di pratiche sempre più ecologiche, si offre l'opportunità di sostituire fertilizzanti chimici con il digestato equiparato.

"Si tratta di un primo passo, - afferma l'assessore Nicola Cavaliere - che può aiutare il settore ad affrontare con minor ansia questi giorni difficili, ma è chiaro ed evidente che servono presto interventi ben più incisivi e di natura strutturale".

"La parola d'ordine - spiega - deve essere liquidità. Gli imprenditori sono in affanno ed è necessario sostenerli in modo concreto e in tempi ragionevoli, altrimenti si rischia sul serio il crollo dell'intero sistema. Come Regioni, anche negli ultimi incontri pubblici tenuti a Roma con i ministri Patuanelli e Cingolani, abbiamo posto l'accento su tale grave emergenza. È assolutamente - necessario - conclude Cavaliere - rivedere PNRR e PSR, adattandoli al contesto attuale e applicando criteri più elastici e meno burocratici. Apprezziamo gli sforzi, ma dal governo serve ora più coraggio".