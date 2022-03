Dopo la mezzanotte squadre VVF dei comandi Campobasso ed Isernia con 5 automezzi antincendio sono intervenute nel comune di Trivento , nei pressi del campo sportivo, per un grosso incendio che ha visto coinvolti diversi autobus di linea ivi parcheggiati

Le operazioni di spegnimento ultimate verso le 4 di stamane. Circa le cause dell'evento sono in corso gli accertamenti a cura del Nucleo Investigativo Territoriale dei VVF di Campobasso. In loco presenti i Carabinieri di Trivento