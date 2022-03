Durante la fase di bonifica per l’incendio di Cerro al Volturno (IS) attivo da tre giorni le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute anche per un altro incendio sviluppatosi in località Montalto, nel comune di Rionero Sannitico (IS).

Su richiesta del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) è stato richiesto anche in questo caso l’intervento del mezzo aereo per evitare problemi alle abitazioni nella zona