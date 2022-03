Ãˆ tornata lâ€™ora legale

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo, alle 2, è tornata l’ora legale: vuol dire che, se non l’avete fatto prima di andare a dormire, dovete spostare un’ora avanti gli orologi analogici (ma se usate solo l’orologio del vostro smartphone, tranquilli, ha fatto tutto da solo).

L’ora legale è quella che comporta, per una notte, il dormire un’ora in meno. Ma che ha come conseguenza più diretta il fatto che a partire da oggi farà buio un’ora più tardi la sera. L’ora legale rimpiazza l’ora solare, e tra le altre cose fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica: esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il paese era impegnato nella Prima guerra mondiale.

Perché si usa l’ora legale

L’invenzione dell’ora legale è spesso attribuita all’inventore statunitense Benjamin Franklin, che nel 1784 scrisse una lettera satirica pubblicata su un giornale di Parigi, nella quale suggeriva scherzosamente ai parigini di alzarsi più presto al mattino per sfruttare la luce solare e risparmiare sul costo delle candele.