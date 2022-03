Carabinieri di Isernia â€“ Individuati i presunti responsabili di reati contro il patrimonio.

a conclusione di approfonditi accertamenti hanno scoperto la presunta autrice, di origini straniere, di una truffa perpetrata ai danni di un anziano adescato in questa città. Mediante la rappresentazione di uno stato di indigenza e di bisogno, la suddetta riuscendo a farsi versare dalla vittima, in momenti diversi, la somma complessiva di 10.000,00 euro utilizzando, per il trasferimento del denaro, piattaforme informatiche;

a conclusione di approfonditi accertamenti hanno scoperto la presunta autrice, di origini straniere, di una truffa perpetrata ai danni di un anziano adescato in questa città. Mediante la rappresentazione di uno stato di indigenza e di bisogno, la suddetta riuscendo a farsi versare dalla vittima, in momenti diversi, la somma complessiva di 10.000,00 euro utilizzando, per il trasferimento del denaro, piattaforme informatiche;