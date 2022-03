Pregiudicato termolese arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso per spaccio di stupefacenti

Nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in atto in questa provincia da parte della Polizia di Stato di Campobasso, personale della Squadra Mobile ha proceduto all'arresto di un uomo di 38 anni, residente a Termoli con numerosi precedenti per droga.

Alcuni giorni fa, durante un mirato servizio di osservazione attuato nella cittadina adriatica, gli uomini della Sezione Antidroga hanno intimato l'ALT ad un'auto che procedeva nel centro cittadino, la cui particolare andatura aveva attirato l'attenzione degli Agenti.

Tuttavia, l'uomo alla guida non si è fermato all'intimazione dei poliziotti ed ha così cercato di far perdere le proprie tracce allontanandosi a forte velocità. Gli uomini della Squadra Mobile si sono posti subito all'inseguimento lungo alcune vie cittadine, finché in via Corsica sono riusciti a bloccare il fuggitivo.

Dagli immediati accertamenti, il 38enne è risultato privo di regolare patente di guida, precedentemente revocata, nonché in possesso di un grammo di stupefacente del tipo cocaina, occultato tra gli abiti che indossava.

L'attività di perquisizione è, pertanto, proseguita presso l'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti altri 10 grammi di cocaina e materiale per pesatura, taglio e confezionamento in dosi di sostanze stupefacenti. Dall'analisi dei dati contenuti sul telefono cellulare dal soggetto, si è appurato, inoltre, che lo stesso aveva realizzato un vero e proprio mercato di spaccio di cocaina in città. Il personale della Squadra Mobile ha proceduto all'arresto del termolese, ponendolo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Larino.