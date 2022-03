Decreto Sostegni-bis: ANCI  MOLISE : Nuove risorse ai Comuni per il progetto "Sport nei Parchi"

Contributi per gli Enti locali: per stimolare una nuova socialità, una cultura del movimento e del benessere negli spazi pubblici all'aria aperta

“ ANCI MOLISE, insieme alle altre ANCI Regionali, si è da subito adoperata per reperire ulteriori risorse per questa linea progettuale, che era nata in piena emergenza pandemica e che aveva riscosso ampio successo presso i Comuni italiani, e ci siamo riusciti con il Decreto Sostegni-bis”.

“In un’ottica di ripartenza si ritiene che sia un segnale di attenzione davvero importante e fondamentale per tutti, specialmente per le nostre comunità in cui dobbiamo stimolare una nuova socialità, cultura del movimento e del benessere negli spazi pubblici all’aria aperta”.

Dopo la partenza del progetto nel 2021, ANCI e Sport e Salute si sono impegnate concretamente nella ricerca di ulteriori fondi da destinare al progetto, con l’intento di implementare in maniera sensibile il numero di domande da poter finanziare, grazie ad un importante contributo di 6 mln di euro che prevede il finanziamento di 402 nuovi interventi, selezionati sulla base dello scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Pubblico dello scorso 8 dicembre.