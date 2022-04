Fanelli Pd: Centro destra distratto, solo ora si ricorda dei piccoli comuni. Per il bando sport abbiamo giÃ  ottenuto l'impegno del governo

Nella odierna riunione dell’Assise, infatti, la maggioranza dopo aver mancato di prendere impegni precisi sia sul trasporto pubblico locale che sul fronte dell’accoglienza per i profughi Ucraini, è riuscita ad arrivare a fine seduta ad approvare un atto del tutto anacronistico circa i criteri di ripartizione dei bandi PNRR dedicati agli impianti sportivi per tutelare i Piccoli Comuni.

Un tema questo sul quale ci siamo fortemente battuti e per il quale abbiamo ottenuto la massima disponibilità da parte della sottosegretaria Vezzali, nonché l’anticipazione, da parte della stessa, dell’intenzione di attivare ulteriori misure in favore dei piccoli centri, così come avvisi destinati all’incentivazione della pratica sportiva attraverso progetti che riguarderanno lo sport nei parchi e nei quartieri.

Mi chiedo perciò che senso abbia arrivare oggi, in fretta e furia, a presentare in Consiglio regionale un atto su un tema che doveva essere affrontato tempestivamente?

Il Molise non può e non deve restare la cenerentola d’Italia anche nella lotta per i diritti e l’equità fra cittadini e territori. E questo può dipendere solo dal modo in cui le Istituzioni e la politica decidono di alzare l’asticella del confronto, della partecipazione, della risoluzione ai problemi.

E parliamo di un’asticella che in mano al centrodestra resta, purtroppo per il nostro Molise, a un livello davvero bassissimo.