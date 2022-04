Schiavi d'Abruzzo (CH) Prende fuoco una abitazione, deceduta una 86enne

L' allarme al comando dei vigili del fuoco di Agnone è giunto intorno alle ore 7.30 di questa mattina 6 Aprile 2022, subito dopo sono intervenuti i VVF di competenza territoriale di Vasto CH.

La richiesta di intervento è stata lanciata da Schiavi d'Abruzzo, paese dell'alto vastese al confine con il Molise. Si è sviluppato un incendio in una abitazione in zona denominata Valli. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, l'incendio e' stato domato ma per la signora anziana, classe 1936, che abitava la casa ogni soccorso è stato inutile, i vigili del fuoco l'hanno trovata riversa in terra priva di vita. Sulle cause dell'incendio si sta indagando.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e l'intervento dei sanitari del 118.