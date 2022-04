Al “Parco Dei Principi” di Roma “L’Italia Del Futuro” Il commento del presidente Anci Molise, Pompilio SCIULLI

“La politica è coerenza, militanza e appartenenza. E’ per questa ragione che ho partecipato all’appuntamento degli Stati Generali di Forza Italia, l’iniziativa voluta dal Presidente Silvio Berlusconi, tenutasi a Roma l'8 e il 9 Aprile a Parco Dei Principi, una assemblea per ripartire in vista di questo anno così impegnativo e decisivo per il futuro del Paese .E' stata anche un'occasione per ritrovarci finalmente in presenza, dopo le limitazioni imposte dal Covid, per rilanciare le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori". E’ quanto dichiara il presidente dell'Anci MOLISE Pompilio Sciulli. Con il presidente Sciulli presente a Roma tutta la delegazione molisana di Forza Italia a partire da Donato Toma, intervenuto in assemblea.

Al centro della assemblea degli Stati Generali i sindaci, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutti gli amministratori locali, i militanti che hanno consentito al partito di resistere nei momenti difficili, e che hanno in pandemia fornito il loro contributo nella gestione della stessa.

Il presidente Sciulli, nel suo intervento ha riportato l'attenzione dell'assemblea sul Molise e ai problemi che insistono su questa regione, facendo riferimento ai fondi previsti dal PNRR.

Sciulli nella doppia veste di presidente Anci e avvocato ha partecipato alla stesura dei DPCM sulla pandemia portando avanti le richieste e le esigenze dei sindaci e fornendo informazioni di interesse per i Comuni relative all'emergenza Corona virus in MOLISE. Ruolo che nella convention stessa gli è stato riconosciuto dai ministri berlusconiani, Brunetta , Gelmini, Carfagna

"A Roma si rilancia su tutti i territori, compreso il MOLISE , l’azione politica di Forza Italia, oggi all’interno del Governo Draghi in maniera responsabile, per tutelare gli interessi di cittadini ed imprenditori. “Sono certo che, ancora una volta, prima alle prossime elezioni amministrative e poi alle Politiche del 2023, FI sarà determinante per la vittoria del Centrodestra” Conclude il presidente Sciulli