CAMPOBASSO. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, domani a Campobasso per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in programma alle 11.30 in prefettura.

Alle ore 12.30 sottoscriverà, con il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il protocollo d’Intesa per l’attuazione del numero unico europeo di emergenza 112.

Seguirà una conferenza stampa.