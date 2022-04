Agnone al voto per i Comitati di Quartiere

IL SINDACO Visto l’art. 8 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con il quale i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. Visto l’art.45 dello Statuto del Comune con il quale, il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l’effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell’attività amministrativa. Visto il Regolamento per l’Istituzione dei Comitati di Quartiere approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.27 del 9.5.2017, che disciplina l’istituzione, le funzioni, l’organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere del Comune di Agnone.

Visto l’art.1, comma 3, del Regolamento per l’Istituzione dei Comitati di Quartiere con il quale dispone che la data delle elezioni è fissata dall’Amministrazione Comunale mediante comunicato alla stampa locale, albo pretorio, affissione manifesti e tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo alla divulgazione.;

Visti i verbali nr.1 del e nr.2 della Commissione Consiliare per i Comitati di Quartiere, nominata con delibera di Consiglio Comunale nr.56 del 30.11.2021;

Visto il proprio decreto nr.6 del 14 aprile 2022, con il quale sono stati convocati per domenica 29 maggio 2021 i comizi elettorali per l’elezione dei seguenti Comitati di Quartiere::

R E N D E NOTO Che, con proprio decreto nr.6 in data 14 aprile 2022, sono stati convocati, per il giorno di domenica 29 maggio 2022 i comizi elettorali per l’elezione dei Comitati di Quartiere di:

1) Agnone-Centro Storico;

2) Agnone-Centro;

3) Agnone-Alta;

4) Villacanale;

5) Fontesambuco;

6) Montagna e Rigaini;

7) Marzovecchio e San Quirico;

8) S. Onofrio come individuati nell’art.2 dello Statuto, allegato

C) al Regolamento per l’istituzione dei Comitati di Quartiere. Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0008476 del 14-04-2022 Il luogo di riunione degli elettori è la Sala del Consiglio Comunale sita presso Palazzo San Francesco in Via del Beato Antonio Lucci.

Il numero dei componenti del consiglio dei Comitati di Quartiere da eleggere per ciascun quartiere è pari a 6 (il doppio dei componenti il consiglio direttivo).

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL GIORNO DI DOMENICA 29 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,00 I cittadini possono esercitare il diritto di voto in un solo quartiere e precisamente nel quartiere nel quale risultano residenti.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno d’età alla data dell’elezione. Ciascun elettore potrà votare esprimendo una sola preferenza per un componente della lista dei candidati di quel quartiere.

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati distinti per quartiere secondo Lista Unica per ciascun quartiere. La raccolta delle candidature avverrà presso la sede municipale per la definizione della lista di ciascun quartiere che dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 6 maggio 2022, in deroga alle norme regolamenti per le motivazioni riportate nel decreto sindacale di indizione. La Commissione Elettorale di cui all’art.4 del citato Regolamento è composta da CERBASO Michele, DI NIRO Gabriella e TACCONE Lucia.

Dalla sede municipale, 14 aprile 2022