Agnone: La visita agli altari della reposizione: torna il rito dei “sepolcri” del Giovedì Santo.

I molisani non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento con la visita agli altari della reposizione. Dopo due anni di assenza torna infatti per le vie della città il classico “struscio” del giovedì Santo. Finite le celebrazioni i fedeli infatti fanno visita a quelli che vengono chiamati in maniera popolare i sepolcri.

Chiese allestite per lo più con fiori e spighe di grano e ai piedi il pane ed i calici a rappresentare, ciò che prevede la liturgia cattolica che prevede che l’altare della reposizione non coincida con l’altare dove è di consueto riporre il SS. Sacramento, omaggio all’Eucaristia, che viene conservata in un’urna, detta tabernacolo, per poter permettere la Comunione nel giorno seguente, il Venerdì santo, ai fedeli che partecipano alla celebrazione della Passione del Signore; infatti il Venerdì santo non si offre il Sacrificio della Messa, e dunque non si consacra l’Eucaristia.