Bando Home Care Premium 2022 per assistenza domiciliare Inps alle persone disabili e non autosufficienti

Per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti Nel 2010 è nato il Programma Home Care Premium, che consente l’erogazione di una prestazione finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria dellePrestazioniCreditizie e Sociali e/o loro famigliari. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili – cd. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare. L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona – cd. “prestazioni integrative” – in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000

Il Progetto Home Care Premium 2022 decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025. indirizzo Piazza Dante Alighieri 51 - 86081 AGNONE (IS) 0865/77369 web www.ambitoagnone.it Possono beneficiare dei predetti interventi: I dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016.

Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo. Possono beneficiare degli interventi - di cui al comma 1- i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti “Programma Accesso Servizi Welfare”, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come richiedenti della prestazione. L’accesso alle procedure indicate nel presente Bando avviene utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono usufruire della delega dell’identità digitale

. Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS al posto del delegante. La richiesta di delega può essere effettuata tramite gli sportelli INPS oppure online. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione “Accedere ai servizi” del sito www.inps.it (in alto a sinistra). Ai fini del presente Bando, la persona delegata ai sensi del presente articolo non si identifica automaticamente con la figura del responsabile di programma di cui al comma 4 dell’articolo 2. La designazione del responsabile di programma avviene dopo la pubblicazione della graduatoria in Welfare in un click.

All’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il valore dell’ISEE di cui al comma 1 è necessario per determinare il posizionamento in graduatoria di cui all’art. 10 e l’ammontare del contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente - di cui all’art. 11, nonché l’ammontare del contributo massimo erogato dall’Istituto in favore dell’ATS per la fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario, di cui all’art. 21

. Le attestazioni ISEE vengono acquisite direttamente dall’Istituto. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 del presente articolo, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei. In caso di ex aequo, si riconosce priorità al beneficiario di età anagrafica maggiore. Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario presentare o assicurarsi che l’Ente preposto o convenzionato abbia presentato presso l’Inps idonee DSU. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30 APRILE 2022. Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere allo Sportello Informativo “Home Care Premium” con sede presso l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, Piazza Dante Alighieri 51 - 86081 AGNONE, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 tel. 086577369 info@ambitoagnone.it

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE Dr. Daniele SAIA

IL PRESIDENTE DELEGATO DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE Sig. Giovanni LABBATE