"La pandemia delle donne", iniziativa del Circolo Pd Venafro

Si terrà Giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle ore 18.00, presso la Palazzina Liberty di Venafro, l’iniziativa “La Pandemia delle Donne” promossa dal Circolo Pd Venafro.

L’evento, vedrà l’indirizzo di saluto degli esponenti cittadini DEM Giuseppe Notte, Segretario del Circolo PD cittadino, Stefano Buono, Presidente dell’Associazione Partecipazione Democratica e Consigliere comunale in quota PD oltre che ai rappresentanti in seno al Consiglio regionale Micaela Fanelli, capogruppo PD e Vittorino Facciolla, Segretario PD Molise.

Interverranno, apportando il proprio contributo alla conferenza, Benedetta De Lisi, Componente della Commissione Pari Opportunità Regione Molise e la gradita ospite di giornata, che concluderà i lavori, la senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

“La pandemia non ci ha reso migliori e nemmeno più uguali, ma ha ulteriormente accresciuto il divario tra gli inclusi e gli esclusi, tra chi è in grado di esercitare pienamente i propri diritti e chi invece si trova a dover fare i conti, quotidianamente, con una differenza che contamina negativamente tutti i campi dell’esistenza sia personale che professionale. Vogliamo attivare un focus che affermi principi semplici e basilari come le pari opportunità è provare a dibattere di quanto effettivamente la pandemia sia andata ad aggravare il problema reale ed ormai noto del gender gap”.