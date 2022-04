Sciopero generale contro la guerra e il commercio d'armi: l'adesione e il commento del Soa

Venerdí 22 Aprile 2022 il SOA aderisce allo sciopero generale contro chi genera la guerra per il commercio di armi e affari , questo crea morte e orrore sui civili con ricadute economiche e sociali sui lavoratori disoccupati e famiglie .

Non basta dire Pace o cercarla altrove , il problema sta nel sistema economico mondiale approvato da anni dai governi occidentali compresa l'italia , naturalmente dagli Stati Uniti e la stessa federazione Russa di stampo capitalista , quindi nato ed unione europea .La guerra di oggi é ancora piú brutale , contano sempre di piú i numeri e le popolazioni quindi i civili sono semplicemente ancora di piú carne da macello. Basti pensare che sul banco della guerra in Ucraina si é rimesso in discussione al centro il commercio del gas , come nelle altre guerre il petrolio .Prima la pandemia da covid, adesso tocca a questa guerra per poter cambiare le abitudini e schiavizzare ulteriormente la popolazione mondiale , non per niente é collegata la trovata della transizione ecologica su energia, trasporti e fiscalità , altro che ridurre l'inquinamento!

I piani sono chiari mentre la trama che fanno passare annebbia di fatto la verità .

Di certo non ci sottraiamo alla discussione e alle reali analisi politiche per poter contrastare questo vergognoso complotto.

Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati aderisce e promuove insieme ad LMO ,SGC e Al Cobas uno sciopero generale che va oltre le emozioni e le apparenze ma crediamo che sia di fondamentale importanza un'opposizione di coscienza avendo sempre chiare le idee.

Il 22 Aprile 2022 anche in Molise lo sciopero é indetto sui luoghi di lavoro come nel sociale , per le famiglie i disoccupati e per tutti coloro che stanno pagando amaramente una crisi voluta dal sistema che muove malattie e guerre , politiche del terrore per mantenere sotto controllo anche un minimo pensiero diverso dal loro.Questa é dittatura .Continueremo ad opporci con tutte le nostre forze sempre dalla base.

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Termoli, 20 Aprile 2022