25 APRILE 77° della Liberazione: Le iniziative dell'ANPI Molise

Continuano le iniziative in occasione della Festa della Liberazione di domani, 25 aprile. Come ricorda l'ANPI Molise, a Termoli ci sarà la scopritura della targa in ricordo di Basso Sciarretta, artista molisano conosciuto in tutta Italia. Questa, nel dettaglio, la programmazione:

Termoli 25 Aprile 2022 , Scopritura Targa in ricordo di Basso Sciarretta: Ore 17,00 Ritrovo in via Adriatica incrocio Corso. Spostamento presso le mura della città vecchia. Affissione Striscione “PARTIGIANI PER LA PACE” Ore 18,00 , in Via Adriatica, scopritura della Targa dedicata a Basso Sciarretta alla presenza delle autorità Religiose e Politiche Lettura lettera di Renata Sciarretta. Saluti dei convenuti



«La ricorrenza del 77° anniversario del 25 Aprile cade in un momento particolarmente delicato della vita sociale politica ed economica del nostro Paese - le parole dell'ANPI Molise - L’auspicata fine della pandemia da Covid che sembra non avvicinarsi e i troppo vicini rumori di guerra oltre a creare uno stato di insicurezza sociale, portano con sè anche una crisi economica che pensavamo di aver lasciato alle nostre spalle. Ribadiamo che le politiche territoriali, nazionali e internazionali debbano avere come pensiero forte di riferimento la Persona nella sua complessità e nella sua unicità nella sua sacrosanta libertà di autodeterminare la propria vita».

«L’articolo 11 della nostra costituzione recita: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [--] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [--.]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

«Con un costante riferimento anche al citato articolo, la giornata noi la dedichiamo alla pace, alla sollecitazione dei cittadini, agli artefici della politica e delle economie affinché trovino accordi di pace prima possibile e orientino le azioni future al mantenimento della pace».