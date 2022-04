CAMPOBASSO, 23 APR - Diverse in Molise le iniziative in occasione della Festa della Liberazione che si celebra il 25 aprile.

A Termoli (Campobasso), in Piazza Vittorio Veneto, si terrà una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti di tutte le guerre.

La manifestazione alle 10:30 sarà accompagnata dall'Orchestra Brigida che eseguirà l'Inno di Mameli e l'Inno alla Gioia.

A Guglionesi (Campobasso), alle 11, presso i locali adiacenti la scuola di musica nella villa comunale 'Castellara', verrà inaugurata la mostra biografica su Primo Levi e la sede cittadina del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Jovine.

A Campobasso l’amministrazione comunale, in considerazione delle misure emergenziali sanitarie legate al virus Covid-19, ha previsto la deposizione, alle 11, di una corona d’alloro presso il Monumento dei Caduti in Piazza della Vittoria, Alle 18 invece all'auditorium della ex Gil ci sarà l'iniziativa 'Resistenza culturale' a cura dell'associazione musicale 'Kalos' con un concerto, alle 18, dell'Orchestra da camera 'Kalos Ensemble'.

Le celebrazioni sono iniziate il 22 aprile. Circa cento studenti hanno visitato alcuni luoghi di Campobasso che riportano targhe di Partigiani e antifascisti molisani. L'iniziativa, promossa dall'Anpi Molise, è parte integrante del progetto che l'associazione ha proposto alle scuole dal titolo 'Antifascismo, campi di internamento, lotte di liberazione dal nazifascismo e postfascismo in Molise'.



L'attività è consistita in una serie di incontri online con studenti durante i quali sono state illustrate tematiche di una pagina di storia molisana poco conosciuta che è stata oggetto di pubblicazioni e libri di ricercatori e studiosi in collaborazione con l'Università del Molise. (ANSA).