Agnone, i volontari abbelliscono il corso principale

Tornata la primavera torna anche la voglia di luce, fiori, sole e la motivazione a creare un ambiente gradevole intorno a se. Le aiuole del corso principale, alla fine dell'inverno, e inizi primavera si presentano ai cittadini trascurate, sono secche, sporche, vere latrine a cielo aperte per cani e non ci sono vasi o ciotole con i fiori nei posti di passeggio e incontro. Essere circondati da un ambiente curato, bello, colorato, dispone al buonumore ed e' un indice che alza i livelli della qualità della vita

Anche gli arredi urbani sono sempre gli stessi se non qualche panchina che tolgono e mettono nelle vie del paese, e con quale criterio vengono posizionate non si comprende. Dunque scatta la voglia ad alcuni cittadini che a proprie spese e con il loro impegno, di rendere l'habitat che li circonda maggiormente confortevole. L'opera e' appena cominciata,

Gianrico e Emidio, volontari per vocazione, provvederanno anche alla sistemazione delle aiuole. La speranza e' quella comunque che non accadano atti di vandalismo come già accaduto non molto tempo fa, i vasi furono spaccati e rimossi.