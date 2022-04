Sicurezza sul lavoro: Due convegni Inail nell’ambito della prima edizione del progetto “MOLISE SICURO

MOLISE SICURO L’Inail Molise animerà due convegni nell’ambito della prima edizione del progetto “MOLISE SICURO dal 28 al 30 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la Sala Convegni dell’hotel San Giorgio in Campobasso.

Come ogni anno, per iniziativa dell’International Labour Organization (ILO), il 28 aprile 2022 si celebra in tutto il mondo la Giornata per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Quest’anno l’INAIL Molise animerà due convegni nell’ambito della prima edizione del progetto “MOLISE SICURO”; un progetto nato per promuovere la sicurezza sul lavoro nella nostra Regione e sensibilizzare imprese, addetti, istituzioni e figure del sistema della sicurezza.

Il progetto organizzato da UNILAB srls, società di servizi operativa in tutto il territorio regionale in materia di Sicurezza sul Lavoro, vuole richiamare l’attenzione in questa giornata sui troppi infortuni sul lavoro che continuano a verificarsi nei tre settori che verranno esaminati. Gli esperti dell’INAIL relazioneranno e saranno a disposizione del pubblico durante la manifestazione, della durata di tre giorni, dal 28 al 30 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la Sala Convegni dell’hotel San Giorgio in Campobasso; affronteranno i temi della sicurezza in Edilizia con i Lavori in Quota, Agricoltura con riferimento alle Macchine e Attrezzature, si parlerà nell’ultima giornata delle misure di prevenzione e protezione antincendio, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dei benefici per le aziende che adottano un buon sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il convegno, gratuito, potrà essere seguito in presenza (limitata per 50 persone), previa richiesta di partecipazione sul sito www.unilabformazione.it ovvero on line collegandosi al presente link: https://meet.google.com/dir-ftnj-cxt

Per i partecipanti al convegno saranno rilasciati 2 crediti formativi per RSPP e ASPP.* *per ricevere i crediti formativi bisogna obbligatoriamente iscriversi sul sito.