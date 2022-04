1 Maggio, Festa internazionale dei lavoratori, iniziativa sindacale a Agnone "Il lavoro nelle aree interne, diritti e prospettive future”

Il 1 Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche, né tanto meno sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.

"Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire" fu la parola d'ordine, coniata in Australia nel 1855, e condivisa da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento. Si aprì così la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno, il primo Maggio, appunto, in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una forma di lotta e per affermare la propria autonomia e indipendenza.

Anche Agnone celebra il 1 maggio con una iniziativa sul lavoro dal titolo“ Il lavoro nelle aree interne, diritti e prospettive future” interverranno i rappresentati sindacali di CGIL CISL , UIL. La Confartigianato, Il Gal Alto Molise i sindaci dell'Area Snai Alto Medio Sannio Il Sindaco di Agnone, Daniele Saia porterà il suo saluto e sarà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti sul lavoro presso presso la zona artigianale “Giovanni Paolo II”. Inizio ore 10.