Turismo Ã¨ Cultura, 3 milioni di euro in due anni. Toma: regole certe e trasparenti.

Turismo è Cultura, 3 milioni di euro in due anni. Toma: regole certe e trasparenti.

Presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa all'Auditorium di Palazzo Gil, l'Avviso Turismo è Cultura che, a differenza delle edizioni precedenti, è articolato su due annualità, 2022 e 2023. Tre milioni di euro la dotazione. Sono intervenuti il presidente Toma e l'assessore Cotugno. L'ingegnere Mogavero e il dottore Pavone hanno, poi, illustrato a sindaci e rappresentanti del mondo associazionistico molisano i dettagli tecnici dell'intervento e risposto ai quesiti posti dal parterre.

Toma ha ribadito come attraverso Turismo e Cultura si sia voluto

legare il sostegno alle attività culturali regionali, la loro promozione, il loro sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale a regole certe e trasparenti.

Ha chiarito che la cultura non apporta solo vantaggi in termini di attrattività turistica, ma riesce a fare da volano per la crescita socioeconomica del territorio.